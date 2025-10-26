На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американский рекордсмен оказался поражен турниром в Москве

Скейтбордист Дэнни Уэй заявил, что его поразила энергетика на турнире в Москве
Grand Skate Tour

Легендарный американский скейтбордист, обладатель множества мировых рекордов за экстремальные трюки Дэнни Уэй в интервью «Газете.Ru» поделился впечатлениями от московского турнира Grand Skate Tour, на который он приехал, чтобы прочитать лекцию для юных скейтбордистов.

«Grand Skate Tour был первоклассным. Было видно, что организаторы вложили много средств — ни на чем не экономили. Организация впечатляющая, и это показывает, что Россия серьезно настроена на создание масштабного скейт-движения», — отметил Дэнни Уэй.

Также мировой рекордсмен оказался приятно удивлен энтузиазмом молодых скейтбордистов — как российских, так и зарубежных. На московский Grand Skate Tour приехали участники из 64 стран мира, включая европейские государства и США.

«Меня просто поразила энергетика, — признался американский спортсмен. — Ребята напомнили мне меня самого, когда я был молодым скейтером, — чистый азарт и страсть. Приверженность развитию скейт-культуры в России реальна, и весьма вдохновляюще видеть, как она достигает мирового уровня. Энтузиазм на мероприятии был заразителен».

Дэнни Уэй стал известен благодаря своим экстремальным трюкам: например, он совершил прыжок на скейтборде с вертолета и приземлился в рампу. Также Уэй сумел перепрыгнуть на скейтборде через Великую Китайскую стену.

Ранее легенда спорта из США жестко ответил на критику за визит в Россию.

