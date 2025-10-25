Легенда спорта из США жестко ответил на критику за визит в Россию

Скейтбордист Уэй обвинил в невежестве тех, кто критиковал его за визит в Россию

Легендарный американский скейтбордист, обладатель множества мировых рекордов за экстремальные трюки Дэнни Уэй рассказал в интервью «Газете.Ru», как решился приехать в Москву и прочитать лекцию для юных спортсменов на российском турнире Grand Skate Tour.

По словам спортсмена, он не беспокоился о том, что часть зарубежных фанатов отреагировала негативно на его решение посетить Россию.

«Честно говоря, я достиг той точки в своей карьере, когда не позволяю невежеству, политике или негативу диктовать мне выбор. Скейтбординг — это глобальная семья, — заявил Дэнни Уэй. — Я знал, что некоторые могут критиковать мою поездку, но если бы я потратил всю свою жизнь на переживания о тех, кто просто невежественен и распространяет негатив и ненависть, я бы прожил жалкую жизнь. Особенно если бы я позволил таким людям заражать мой разум страданиями, с которыми они, должно быть, живут».

Американский спортсмен подчеркнул, что намерен развивать культуру во всем мире и делиться своей любовью к скейтбордингу.

«Я не осуждаю предпочтения людей и не беспокоюсь об их мнении о политике. Для меня все люди равны. Я сосредоточен на развитии культуры и не позволю внешнему шуму меня остановить», — заявил мировой рекордсмен.

Дэнни Уэй прославился своими экстремальными трюками: например, он совершил прыжок на скейтборде с вертолета и приземлился в рампу. Также Уэй сумел перепрыгнуть на скейтборде через Великую Китайскую стену.

Ранее приезд легенды спорта из США в Россию назвали сенсацией.