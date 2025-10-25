На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда спорта из США жестко ответил на критику за визит в Россию

Скейтбордист Уэй обвинил в невежестве тех, кто критиковал его за визит в Россию
true
true
true
close
Федерация скейтбординга России

Легендарный американский скейтбордист, обладатель множества мировых рекордов за экстремальные трюки Дэнни Уэй рассказал в интервью «Газете.Ru», как решился приехать в Москву и прочитать лекцию для юных спортсменов на российском турнире Grand Skate Tour.

По словам спортсмена, он не беспокоился о том, что часть зарубежных фанатов отреагировала негативно на его решение посетить Россию.

«Честно говоря, я достиг той точки в своей карьере, когда не позволяю невежеству, политике или негативу диктовать мне выбор. Скейтбординг — это глобальная семья, — заявил Дэнни Уэй. — Я знал, что некоторые могут критиковать мою поездку, но если бы я потратил всю свою жизнь на переживания о тех, кто просто невежественен и распространяет негатив и ненависть, я бы прожил жалкую жизнь. Особенно если бы я позволил таким людям заражать мой разум страданиями, с которыми они, должно быть, живут».

Американский спортсмен подчеркнул, что намерен развивать культуру во всем мире и делиться своей любовью к скейтбордингу.

«Я не осуждаю предпочтения людей и не беспокоюсь об их мнении о политике. Для меня все люди равны. Я сосредоточен на развитии культуры и не позволю внешнему шуму меня остановить», — заявил мировой рекордсмен.

Дэнни Уэй прославился своими экстремальными трюками: например, он совершил прыжок на скейтборде с вертолета и приземлился в рампу. Также Уэй сумел перепрыгнуть на скейтборде через Великую Китайскую стену.

Ранее приезд легенды спорта из США в Россию назвали сенсацией.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами