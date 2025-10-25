На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Больше половины членов FIS выступали за возвращение российских лыжников

За возвращение российских лыжников проголосовали больше половины членов FIS
Норвежский телеканал NRK сообщил, что больше половины членов Международной федерации лыжного спорта (FIS) проголосовали за возвращение российских лыжников на международные турниры.

В опросе приняли участие 47 стран — членов организации из 141. 60% проголосовали за допуск российских спортсменов. Глава FIS Йохан Элиаш отказался комментировать результаты опроса.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению FIS. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее были названы причины, по которым скандинавские лыжники не хотят возвращения России.

Зимние виды спорта
