Названы причины, по которым скандинавские лыжники не хотят возвращения России

Австрийский лыжник Фермойлен заявил о беспокоящей ситуации с допингом в России

Австрийский лыжник Мика Фермойлен перечислил причины, из-за которых скандинавские спортсмены не хотят возвращения представителей России на международную арену. Его слова приводит Sport24.

«В первую очередь, продолжающийся конфликт. К тому же, их беспокоит ситуация с допингом в России. Вероника Степанова недавно сказала, что ее проверяли всего один раз за последние полтора года. Здесь я присоединюсь к скандинавам и скажу, что это несерьезно. Мы находимся в спорте высших достижений и проверки на допинг должны быть регулярными», — отметил он.

21 октября по итогам голосования Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению FIS. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее стало известно, будет ли Россия оспаривать недопуск лыжников к международным стартам.