Названа причина, по которой «Спартак» отказался от российского тренера

Бывший футболист Виталий Дьяков выразил уверенность, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в теории мог бы возглавить московский «Спартак». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«То, что Талалаев может возглавить «Спартак», я допускаю. Но боссы команды сейчас не особо смотрят в сторону отечественных специалистов. Поэтому не знаю, может быть, будет другая команда, которая борется за чемпионство, трофеи, Кубок. Вполне возможно и не в ближайшие два-три года, а ранее», — заявил он.

20 октября в СМИ появилась информация, что «Спартак» решил расторгнуть контракт с тренером Деяном Станковичем.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года. Под его руководством команда провела 11 матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав пять побед, три ничьих и потерпев три поражения.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В 12-м туре РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1. В минуты написания новости команда играет матч 13-го тура чемпионата России против «Оренбурга», «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее стало известно, что грозит «Спартаку» из-за санкций США.