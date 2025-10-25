На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Станкович вернулся тренировать: «Спартак» против «Оренбурга». LIVE

Футбол. РПЛ. 13-й тур. «Спартак» — «Оренбург». ОНЛАЙН

close
Александр Вильф/РИА Новости
В стартовом матче 13-го тура РПЛ «Спартак» на «Лукойл Арене» принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 13-й тур
Перерыв
25 октября 14:00
Спартак М
Москва, Россия
0 : 0
Оренбург
Оренбург, Россия
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
45+1'

Перерыв! Счет в матче не открыт, 0:0!

45'

К основному времени первого тайма добавлена одна минута.

43'

Солари очень классно нашел проникающей передачей Жедсона, нно его простел на ближнюю штангу в направлении Угальде прервал Хотулев.

40'

Пабло Солари забрался в офсайд.

39'

Звучат с фанатской трибуны «Лукойл Арены» заряды в поддержку сербского защитника Срджана Бабича, который в матче с «Ростовом» порвал крестообразные связки колена и выбыл из состава минимум до апреля 2026 года.

36'

Угальде фолит в атаке против Муфи, арбитр останавливает встречу.

34'

Просто блестяще безо всякой иронии в атаке сегодня действует Денисов — очередная стеночка с Солари позволила Даниилу выиграть пространство у Ведерникова и отпасовать в центр на Угальде, но уж слишком далеко костариканец был и не смог зацепиться за мяч.

31'

Ведерников нарушает правила против Угальде, свисток в пользу команды хозяев.

29'

Еще один супермомент не используют красно-белые! Мечется мяч в штрафной через бесконечное число рикошетов и прикатывается к Жедсону, но его удар буквально с линии ворот отбивает ногами Хотулев!

27'

Денисов выкатил идеальную поперечную передачу на убегавшего к чужим воротам Солари, но мяч из-под ног аргентинца в последний момент выбил Болотов.

24'

Маркиньос отправляет мяч в ворота «Оренбурга» прямым ударом с линии штрафной, но из офсайда.

21'

Ву совершает тактический фол, останавливая попытку Ведерникова пробраться через левый край на чужую половину поля.

19'

Немного неудачно разыграли угловой спартаковцы, Маркиньосу пришлось в прыжке целиться по воротам «Оренбурга», но не хватило силы удара бразильцу — до Овсянникова мяч даже не добрался.

16'

Трехкратное превосходство хозяев по владению к этому моменту игры — 75% против 25% у оренбургской команды.

13'

Переместился акцент спартаковских атак на левый фланг, на Маркиньоса стараются хозяева разыгрывать мяч.

10'

Манфред Угальде пробивает с правой ноги выше перекладины, находясь в чужой штрафной! Было опасно!

9'

Еще один отличный заброс по правому флангу в направлении Угальде прошел, Овсянникову пришлось очень далеко выходить из ворот, чтобы лишить костариканца подбора.

6'

Угальде пробил с лета после выноса защитника «Оренбурга» мяча из собственной штрафной после подачи от Денисова, рядом со штангой пролетел игровой снаряд.

3'

Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами.

14:04

Игра началась! Поехали!

13:55

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулев, Муфи, Чичинадзе, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Болотов, Томпсон, Алешандре.

13:50

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Ву, Литвинов, Денисов, Умяров, Ж. Фернандеш, Барко, Маркиньос, Солари, Угальде.

13:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В стартовом матче 13-го тура РПЛ «Спартак» на «Лукойл Арене» принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами