Перерыв! Счет в матче не открыт, 0:0!
К основному времени первого тайма добавлена одна минута.
Солари очень классно нашел проникающей передачей Жедсона, нно его простел на ближнюю штангу в направлении Угальде прервал Хотулев.
Пабло Солари забрался в офсайд.
Звучат с фанатской трибуны «Лукойл Арены» заряды в поддержку сербского защитника Срджана Бабича, который в матче с «Ростовом» порвал крестообразные связки колена и выбыл из состава минимум до апреля 2026 года.
Угальде фолит в атаке против Муфи, арбитр останавливает встречу.
Просто блестяще безо всякой иронии в атаке сегодня действует Денисов — очередная стеночка с Солари позволила Даниилу выиграть пространство у Ведерникова и отпасовать в центр на Угальде, но уж слишком далеко костариканец был и не смог зацепиться за мяч.
Ведерников нарушает правила против Угальде, свисток в пользу команды хозяев.
Еще один супермомент не используют красно-белые! Мечется мяч в штрафной через бесконечное число рикошетов и прикатывается к Жедсону, но его удар буквально с линии ворот отбивает ногами Хотулев!
Денисов выкатил идеальную поперечную передачу на убегавшего к чужим воротам Солари, но мяч из-под ног аргентинца в последний момент выбил Болотов.
Маркиньос отправляет мяч в ворота «Оренбурга» прямым ударом с линии штрафной, но из офсайда.
Ву совершает тактический фол, останавливая попытку Ведерникова пробраться через левый край на чужую половину поля.
Немного неудачно разыграли угловой спартаковцы, Маркиньосу пришлось в прыжке целиться по воротам «Оренбурга», но не хватило силы удара бразильцу — до Овсянникова мяч даже не добрался.
Трехкратное превосходство хозяев по владению к этому моменту игры — 75% против 25% у оренбургской команды.
Переместился акцент спартаковских атак на левый фланг, на Маркиньоса стараются хозяева разыгрывать мяч.
Манфред Угальде пробивает с правой ноги выше перекладины, находясь в чужой штрафной! Было опасно!
Еще один отличный заброс по правому флангу в направлении Угальде прошел, Овсянникову пришлось очень далеко выходить из ворот, чтобы лишить костариканца подбора.
Угальде пробил с лета после выноса защитника «Оренбурга» мяча из собственной штрафной после подачи от Денисова, рядом со штангой пролетел игровой снаряд.
Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулев, Муфи, Чичинадзе, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Болотов, Томпсон, Алешандре.
«Спартак»: Максименко, Рябчук, Ву, Литвинов, Денисов, Умяров, Ж. Фернандеш, Барко, Маркиньос, Солари, Угальде.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В стартовом матче 13-го тура РПЛ «Спартак» на «Лукойл Арене» принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.