34'

Просто блестяще безо всякой иронии в атаке сегодня действует Денисов — очередная стеночка с Солари позволила Даниилу выиграть пространство у Ведерникова и отпасовать в центр на Угальде, но уж слишком далеко костариканец был и не смог зацепиться за мяч.