Стало известно, что грозит «Спартаку» из-за санкций США

У «Спартака» могут быть трансферные проблемы из-за санкций США против «Лукойла»
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Московскому «Спартаку» грозят проблемы, связанные с трансферами, из-за включения «Лукойла» в санкционные списки США. Об этом пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на свои источники.

«Принимающие банки проверяют санкционные списки по процедуре комплаенса. Им грозит уголовное преследование, если они начнут проводить платежи в долларах (или если у них есть бизнес в США). Это повлияет на клуб», — указал собеседник издания.

Комплаенс — система контроля и управления рисками, направленная на соблюдение законодательства, требований регуляторов и внутренних политик компании.

23 октября появилась информация, что минфин США ввел санкции против нефтедобывающих компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

22 августа 2022 года «Лукойл» объявил о покупке 100% акций футбольного клуба «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена». Миллиардер Леонид Федун, который раньше владел клубом, сложил с себя полномочия президента.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В 12-м туре РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1. В следующем туре команда сразится 25 октября с «Оренбургом». Игра начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее экс-вратарь сборной России заявил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович переходит грань.

Футбол. Чемпионат России
