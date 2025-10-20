На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спартак» решил уволить Станковича

«Спартак» принял решение об увольнении Станковича с поста главного тренера
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Московский «Спартак» принял решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Деяном Станковичем. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Стало известно, что клуб не устраивает текущее шестое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и отсутствие прогресса в игре команды. Ротация состава и смена схем не приносят стабильного результата, что и стало основной причиной принятия решения об отставке Станковича.

После матча с «Ростовом» (1:1) «Спартак» повторил статистику прошлого сезона на аналогичном этапе: 5 побед, 4 ничьи, 3 поражения и 19 набранных очков. Несмотря на меньшее отставание от лидера по сравнению с прошлым годом (7 очков против 11), руководство клуба считает результаты неудовлетворительными, особенно учитывая солидные летние инвестиции в усиление состава.

Следующим кандидатом на увольнение может стать спортивный директор Франсис Кахигао, если он не предложит удачную кандидатуру на замену Станковичу. В списке возможных преемников сербского специалиста фигурирует испанский тренер Луис Гарсия, с которым уже ведутся переговоры.

После 12 туров в РПЛ «Спартак» занимает шестое место с 19 набранными баллами и на семь очков отстает от лидирующего «Локомотива».

Ранее ветеран «Спартака» рассказал, чего в клубе требуют от Станковича.

Футбол. Чемпионат России
