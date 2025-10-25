Участнику турнира по пощечинам запретили демонстрировать российский флаг

Участнику турнира по пощечинам Камоцкому не дали выйти на поединок с флагом РФ

Участник турнира по пощечинам Power Slap 16 россиянин Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень рассказал, что ему запретили выходить на турнир с российским флагом. Его слова приводит Sport24.

«Не дали выйти с флагом! Так в заголовке и напишите — Пельменю не дали выйти с флагом. Мы флаг расстелили на стуле, когда подошли мою разминку записывать. Они записали, ушли, а потом вернулись и сказали: «Ноу, ноу, ноу! Убирайте флаг в сумку и записываем разминку», — поделился он.

24 октября Камоцкий на турнире проиграл американцу Макини Ману единогласным решением судей.

28 июня 2025 года потерял пояс чемпиона супертяжелого дивизиона лиги пощечин Power Slap, проиграв судейским решением американцу Дейну Вирнесу. Главный бой турнира Power Slap 13 в Лас-Вегасе завершился судейским решением. Двое судей отдали победу Вирнесу со счетом 48–46, третий зафиксировал ничью (47–47).

Для Камоцкого это поражение стало первым в лиге пощечин.

30 января 2025 года Камоцкий победил американца в финале лиги пощечин Power Slap, которую создал генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, став мировым чемпионом в этом новом виде единоборств. За первый поединок он получил $25 тыс. Российский атлет до этого приблизился к чемпионскому титулу в октябре 2024 года — тогда финальный поединок против Коа Вирнеса окончился вничью.

