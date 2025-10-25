Российская велогонщица выиграла бронзу чемпионата мира

Российская велогонщица Алина Лысенко выиграла бронзовую медаль чемпионата мира по велоспорту на треке в Чили.

Победу одержала Хетти ван де Ваув из Нидерландов. Серебряную награду выиграла представительница Японии Мина Сато. В индивидуальном спринте Лысенко обыграла свою соотечественницу Яну Бурлакову в двух заездах из трех.

Для Лысенко эта медаль чемпионата мира стала первой в карьере. В своем Telegram-канале спортсменка обратилась с благодарностями к своей команде и семье.

«Спасибо большое всем за поддержку – моему тренеру, который всегда был на связи, моей семье, которая всегда меня подбадривала, поддерживала. Спасибо нашему персоналу, стаффу, всем тренерам, механикам, врачам. Они так много нам помогают. И большое спасибо моей команде. Они очень много для этого сделали», — написала она, отметив, что ее медаль — это общая заслуга.

Лысенко — победительница Лиги чемпионов и бронзовая призерка чемпионата Европы — 2025 в спринте.

Мировое первенство проходит в столице Чили Сантьяго с 22 по 26 октября.

Ранее российскую велогонщицу госпитализировали после падения на ЧМ в гонке на выбывание.