Российскую велогонщицу госпитализировали после падения на ЧМ в гонке на выбывание

Россиянка Валгонен госпитализирована после падения на ЧМ в гонке на выбывание
Luc Claessen/Getty Images

Тренер сборной России Андрей Кубеев сообщил о состоянии здоровья Валерии Валгонен после падения на чемпионате мира по велоспорту на треке в Чили в гонке на выбывание, где спортсменка получила травму и была экстренно доставлена в медицинский центр. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Ударилась головой, но в сознании. Есть подозрение на перелом ключицы», — высказался Кубеев.

В полуфинале кейрина велогонщика Никиту Кирильцева после падения также унесли на носилках.

22 октября в отеле, где размещалась российская делегация, на Валгонен обрушился фрагмент потолочной конструкции.

Чемпионат мира по велоспорту на треке проходит в Чили с 22 по 26 октября. Россию на соревнованиях представляют Яна Бурлакова, Алина Лысенко, Валерия Валгонен, Екатерина Евланова и Никита Кирильцев.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее на российскую велогонщицу перед чемпионатом мира упала панель вентиляции в отеле.

