Месси установил исторический рекорд по голам

Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси установил рекорд МЛС по голам за один календарный год.

В ночь на 25 октября «Интер Майами» в первом матче первого раунда плей-офф МЛС обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:2, а Месси оформил хет-трик. На счету аргентинского футболиста теперь 39 мячей за «Интер Майами» в 2025 году, что позволило ему установить новый рекорд МЛС по голам за календарный год. До этого достижение принадлежало Дени Буанге (38 голов в 2023 году) и Карлосу Веле (38 в 2019 году).

Второй матч между «Интер Майами» и Нэшвиллом» состоится 2 ноября и начнется в 1:30 мск.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году футболист покинул каталонский клуб и перешел во французский «ПСЖ», за который отыграл два сезона. В 2023 году форвард перешел в «Интер Майами» и в октябре 2025 года продлил контракт с командой до 2028 года.

