Месси обратился к игрокам сборной Аргентины

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси обратился в своих соцсетях к футболистам молодежной команды после поражения от Марокко в финале чемпионата мира, призвав их не унывать.

«Не вешайте нос, ребята. Вы провели потрясающий турнир. Несмотря на то что мы все хотели увидеть, как вы поднимете трофей, мы испытываем радость от всего, что вы нам дали», — сказал Месси.

Уже на первых минутах возник спорный эпизод, когда аргентинский голкипер Сантино Барби сбил перед штрафной игрока африканцев. После взятого главным тренером Марокко челленджа арбитр назначил штрафной удар, предъявив вратарю только желтую карточку, так как нападающий «не имел возможности успеть к мячу».

Однако Яссир Забири идеально реализовал штрафной удар, открыв счет ударом в девятку. Он же перед перерывом удвоил перевес своей команды, и счет 2:0 сохранился до конца встречи.

Эта победа стала для сборной Марокко первой в истории на чемпионате мира по футболу до 20 лет.

