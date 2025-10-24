Игроки клуба из Турции с российским тренером устраивают бойкот из-за задержек по зарплате

Футболисты турецкого клуба «Серик Беледиеспор», совладельцем которого является бизнесмен Туфан Садыгов, бойкотируют тренировки из-за долгов по зарплате и премиальным. Об этом сообщает издание Ajansspor.

По информации СМИ, футболисты не получают никаких выплат на протяжении двух месяцев. Из-за протеста игроков была отменена тренировка. Указано, что футболисты готовы перейти к открытым формам протестов, если ситуация не поменяется. Также они намереваются направить официальное уведомление о нарушении контрактных обязательств.

Совладельцем команды является Садыгов – бывший инвестор футбольного клуба «Химки», признанного банкротом в сентябре 2025 года.

Этим летом «Серик» усилился российскими специалистами и футболистами. Главным тренером был назначен Сергей Юран, а в состав перешли семь легионеров: Дмитрий Тихий, Илья Берковский, Кирилл Гоцук, Илья Садыгов, Расул Гусейнов, Александр Мартынов и Артем Юран. Задержка выплат совпала по времени с банкротством «Химок», чья задолженность перед бюджетом превысила 448 миллионов рублей.

