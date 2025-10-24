На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Игроки клуба из Турции с российским тренером устраивают бойкот из-за задержек по зарплате

Футболисты «Серик Беледиеспор» не хотят тренироваться из-за долгов по зарплате
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Футболисты турецкого клуба «Серик Беледиеспор», совладельцем которого является бизнесмен Туфан Садыгов, бойкотируют тренировки из-за долгов по зарплате и премиальным. Об этом сообщает издание Ajansspor.

По информации СМИ, футболисты не получают никаких выплат на протяжении двух месяцев. Из-за протеста игроков была отменена тренировка. Указано, что футболисты готовы перейти к открытым формам протестов, если ситуация не поменяется. Также они намереваются направить официальное уведомление о нарушении контрактных обязательств.

Совладельцем команды является Садыгов – бывший инвестор футбольного клуба «Химки», признанного банкротом в сентябре 2025 года.

Этим летом «Серик» усилился российскими специалистами и футболистами. Главным тренером был назначен Сергей Юран, а в состав перешли семь легионеров: Дмитрий Тихий, Илья Берковский, Кирилл Гоцук, Илья Садыгов, Расул Гусейнов, Александр Мартынов и Артем Юран. Задержка выплат совпала по времени с банкротством «Химок», чья задолженность перед бюджетом превысила 448 миллионов рублей.

Ранее Юран отреагировал на баннер в свою честь от фанатов европейского клуба.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами