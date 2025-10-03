Юран отреагировал на баннер в свою честь от фанатов европейского клуба

Бывший нападающий «Штурма» Сергей Юран признался, что не ожидал того, что фанаты австрийского клуба перед матчем «Лиги Европы» с «Рейнджерс» сделают баннер в его честь, передает «Чемпионат».

«Не ожидал, что в нынешние времена в честь российского футболиста такой баннер могут сделать. Хоть и говорят, что спорт вне политики, но сегодня она, к сожалению, повсеместно влияет на спорт», — сказал Юран.

Юран выступал за «Штурм» с 2000 по 2001 год.

3 октября «Штурм» обыграл «Рейнджерс» со счетом 2:1. «Штурм» стал последним клубом в игровой карьере Юрана. Сейчас он тренирует турецкий «Серикспор».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее фанаты «Штурма» сделали баннер с изображением Юрана.