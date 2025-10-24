Легенда «Локомотива» назвал фаворита матча «Зенит» — «Динамо»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сычев заявил, что петербургский «Зенит» является фаворитом матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо», передает Odds.ru.

«Зенит» подходит к матчу явным фаворитом и дома будет играть первым номером в атаку с контролем мяча, пытаясь вскрыть оборону «Динамо». Жду интересной игры, ярких моментов и голов», — сказал Сычев.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Зенит» идет на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 23 очка, «Динамо» идет на восьмом месте, имея в активе 16 очков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

