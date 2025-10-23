Звездный бразильский футболист «Зенита» рассказал, хочет ли он уйти из клуба

Футболист «Зенита» Жерсон заявил, что хорошо чувствует себя в команде

Футболист петербургского «Зенита» Жерсон опроверг слухи о том, что он хочет покинуть клуб, передает «Матч ТВ».

«Как какие‑то люди в Бразилии могут знать, что происходит у меня в голове? Мой главный ответ на поле. Нахожусь в прекрасном отношении со всеми игроками в «Зените», — сказал Жерсон.

Жерсон является самым дорогим приобретением «Зенита» в летнее трансферное окно 2025 года. До перехода в петербургский клуб футболист выступал за «Фламенго», где в сезоне 2024 года отдал 7 голевых передач в 35 матчах бразильской Серии А.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

