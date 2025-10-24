На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда «Локомотива» предсказал исход матча «Реал» — «Барселона»

Экс-футболист Пименов считает, что в матче «Реал» — «Барселона» будет ничья
true
true
true
close
Albert Gea/Reuters

Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов предположил, что в матче чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» будет ничья, передает Odds.ru.

«Реал» набрал хорошую форму, это раз. Второе - Мбаппе забивает и забивает, а это радует болельщиков «Реала». Но «Барселона» сильна игрой прежде всего.
Скорее всего, будет ничья 2:2», — сказал Пименов.

Встреча между «Барселоной» и «Реалом» состоится 26 октября. Команды выйдут на поле в 18.15 по московскому времени. «Реал» лидирует в чемпионате, набрав 24 очка. «Барселона» идет на втором месте, имея в активе 22 балла.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее «Барселона» поддержала протест против самих себя.

