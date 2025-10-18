На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Барселона» поддержала протест против самих себя

«Барселона» поддержала протест против матчей в США, хотя сыграет там зимой
Lee Smith/Action Images via Reuters

Футболисты «Барселоны» и «Жироны» в рамках матча чемпионата Испании выступили с протестом против проведения матчей Ла Лиги в США.

Протест заключается в отсутствии движения со стороны игроков обеих команд в течение первых 15 секунд матча.

Интересно, что «Барселона» должна сыграть в США матч чемпионата Испании против «Вильярреала».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил идею проведения матча чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом» в США. Встреча должна состояться в рамках 17-го тура турнира 20 декабря 2025 года в Майами на стадионе Хард Рок, который вмещает 74 тысячи зрителей.

17 октября стало известно о том, что полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль вскоре может прекратить практику бесплатного раздачи автографов болельщикам из-за скорого подписания рекламного контракта с компанией, которая будет выпускать эксклюзивные товары с его подписью.

Ранее экс-тренер «Барселоны» предсказал, кто станет победителем ЧМ-2026.

