Навка заявила о возвращении Валиевой на международную арену

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду, продюсер Татьяна Навка назвала выступление Камилы Валиевой на шоу «Спящая красавица» в Пекине возвращением российской фигуристки на международную арену. Ее слова приводит РИА Новости.

«Хочу отметить, что Камила впервые выступает здесь спустя (почти) четыре года на таком массовом мероприятии, на массовом шоу. Можно сказать, возвращение Камилы на международную арену, первое ее выступление будет завтра. Мало того, что в Китае, можно говорить, что на международном уровне», — отметила она.

Во время Олимпийских игр — 2022 в Пекине появилась информация о допинге Валиевой.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве Всемирное антидопинговое агентство (WADA), требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

Ранее российская фигуристка заявила, что после возвращения Валиева изменится.