Легенда «Спартака» рассказал, поднимется ли «Динамо» в турнирной таблице РПЛ

Экс-футболист «Деменко»: думаю, у «Динамо» все наладится
Бывший футболист Максим Деменко в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что «Динамо» должно подняться в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я думаю, что «Динамо» поднимется в таблице. Команда в последние два года была в тройке лидеров, пришли игроки, которые являются футболистами сборной. Думаю, Карпин наладит игру. Руководители клуба хотят минимум, чтобы команда была в тройке. Некоторые эксперты и журналисты говорят, что не на пользу идет совмещение Карпиным постов в сборной и клубе. Я не вижу в этом проблем. Я думаю, все наладится», — сказал Деменко.

«Динамо» идет на восьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 16 очков.

19 октября «Динамо» сыграло вничью в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». Встреча состоялась на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась с результатом 2:2. «Динамо» открыло счет в матче, на 16-й минуте отличился Иван Сергеев, однако уже через пять минут «Ахмат» восстановил равенство благодаря голу Георгия Мелкадзе. «Ахмат» вышел вперед за две минуты до конца основного времени, гол оформил Эгаш Касинтура. Московский клуб сумел отыграться на 90+3 минуте благодаря точному ударю Константина Тюкавина.

Ранее в «Динамо» отказались отвечать на вопрос о Карпине.

