«Не надо провокаций»: в «Динамо» отказались отвечать на вопрос о Карпине

Гендиректор «Динамо» Пивоваров не стал отвечать на вопрос о будущем Карпина
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров отказался отвечать на вопрос о кредите доверия к главному тренеру команды Валерию Карпину. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Кадровый вопрос сейчас не стоит. Не нужно провокаций», — заявил Пивоваров.

19 октября «Динамо» сыграло вничью в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». Встреча состоялась на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась с результатом 2:2. «Динамо» открыло счет в матче, на 16-й минуте отличился Иван Сергеев, однако уже через пять минут «Ахмат» восстановил равенство благодаря голу Георгия Мелкадзе. «Ахмат» вышел вперед за две минуты до конца основного времени, гол оформил Эгаш Касинтура. Московский клуб сумел отыграться на 90+3 минуте благодаря точному ударю Константина Тюкавина.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Ранэль Зияков.

В турнирной таблице национального первенства команды имеют равное количество очков — 16. «Динамо», которое тренирует Валерий Карпин идет на восьмой строчке, «Ахмат» во главе со Станиславом Черчесовым расположилось на позицию ниже.

В следующем туре РПЛ «Динамо» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом» 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Ранее Карпин объяснил ничью с «Ахматом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
