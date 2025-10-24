На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«У него отличные инстинкты»: в «Вашингтоне» высказались о долголетии Овечкина

Тренер «Вашингтона» Карбери оценил спортивное долголетие Овечкина
Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о спортивном долголетии российского нападающего и капитана клуба Александра Овечкина, заявив, что его игра не идет на спад. Слова специалиста приводит RMNB.

«Многие элитные хоккеисты полагаются на свое катание, верно? К 15-му сезону оно начинает идти на спад. Разве бросок Овечкина стал хуже к двадцатому сезону? Есть веский аргумент, что нет. Находит ли он свободное пространство? Он делает это на мировом уровне, у него отличные инстинкты», — отметил он.

В ночь на 26 октября «Вашингтон» сыграет с «Оттавой Сенаторз», этот матч станет 1500-м для Овечкина в НХЛ.

В ночь на 22 октября «Вашингтон» обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1. Овечкин провел на льду 16 минут, отметился голевой передачей, нанес один бросок в створ ворот и выполнил один силовой прием. В текущем сезоне 40-летний хоккеист набрал уже пять очков (один гол и четыре передачи) в семи проведенных матчах.

«Вашингтон» одержал пятую победу в семи проведенных матчах. В предыдущей встрече с «Ванкувер Кэнакс» команда Овечкина проиграла, прервав серию из четырех побед подряд. «Сиэтл» же потерпел четвертое поражение в семи стартовых играх сезона.

Ранее защитник «Трактора» был дисквалифицирован на пять матчей за нападение на арбитра.

Хоккей. НХЛ
