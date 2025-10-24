На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Защитник «Трактора» дисквалифицирован на пять матчей за нападение на арбитра

Александр Кондратюк/РИА Новости

Защитник челябинского «Трактора» Григорий Дронов отстранен на пять матчей за применение физической силы в отношении судьи в момент игры против екатеринбургского «Автомобилиста». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На 35-й минуте встречи Дронов получил дисциплинарный штраф до конца игры за физический контакт с арбитром.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Григория Дронова», — сказано в заявлении КХЛ указано. Там же отмечается, что наказание назначено согласно пункту 1.27 статьи 29 дисциплинарного регламента, касающемуся намеренного применения физической силы в отношении судьи.

Помимо дисквалификации на пять матчей, хоккеист был подвергнут денежному штрафу.

Матч состоялся 24 октября в Екатеринбурге в рамках регулярного чемпионата КХЛ и завершился со счетом 3:5 в пользу «Автомобилиста».

Ранее Уэйн Гретцки поддался ностальгии по советским хоккеистам.

Хоккей. КХЛ
