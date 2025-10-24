Защитник «Трактора» дисквалифицирован на пять матчей за нападение на арбитра

Хоккеист «Трактора» Дронов отстранен на пять матчей за нападение на судью

Защитник челябинского «Трактора» Григорий Дронов отстранен на пять матчей за применение физической силы в отношении судьи в момент игры против екатеринбургского «Автомобилиста». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На 35-й минуте встречи Дронов получил дисциплинарный штраф до конца игры за физический контакт с арбитром.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Григория Дронова», — сказано в заявлении КХЛ указано. Там же отмечается, что наказание назначено согласно пункту 1.27 статьи 29 дисциплинарного регламента, касающемуся намеренного применения физической силы в отношении судьи.

Помимо дисквалификации на пять матчей, хоккеист был подвергнут денежному штрафу.

Матч состоялся 24 октября в Екатеринбурге в рамках регулярного чемпионата КХЛ и завершился со счетом 3:5 в пользу «Автомобилиста».

