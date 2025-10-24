Стало известно наказание многократной чемпионки мира по биатлону за кражу

Десятикратная чемпионка мира по биатлону из Франции Жулия Симон была приговорена к трем месяцам условного тюремного заключения за кражу и мошенничество. Об этом пишет издание L'Equipe.

Также Симон обязана выплатить штраф в размере €15 тыс.

Сама спортсменка вину в суде признала.

Инциденты с банковскими картами случились в 2021 году во время сбора французской команды в Норвегии в 2021 году, а также на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen в 2022 году. На спортсменку было изначально подано две жалобы, в том числе от еще одной французской биатлонистки Жюстин Бреза-Буше. Симон была обвинена в том, что она использовала чужие банковские карты для совершения покупок в интернете. По итогу разбирательств следствие установило трех потерпевших, включая Бреза-Буше.

Симон выиграла серебряную медаль зимних Олимпийских игр — 2022 в смешанной эстафете. Также она — обладательница Кубка мира в общем зачете и двух малых Кубков мира в зачете гонок преследования и масс-стартов в сезоне-2022/23, многократная победительница этапов Кубка мира. Четыре золотые медали чемпионатов мира из десяти она завоевала в 2025 году, победив на мировом первенстве в смешанной эстафете, индивидуальной гонке на 15 км, сингл-миксте и женской эстафете.

