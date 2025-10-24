На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский боец UFC оказался тяжелее соперника на 11 кг перед боем на турнире UFC 321

Stephen R. Sylvanie-Imagn Images/Reuters

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков и бразильский спортсмен Жаилтон Алмейда прошли процедуру взвешивания перед боем на турнире UFC 321 в Абу-Даби. Разница в массе между спортсменами составила 11 кг.

Вес российского тяжеловеса составил 118,6 кг, в то время как бразильский боец показал результат 107,5 кг. Оба бойца уложились в лимит тяжелого дивизиона UFC, который составляет 120,2 кг.

Волков, занимающий вторую позицию в рейтинге тяжелого дивизиона UFC, имеет в послужном списке 38 побед при 11 поражениях. Его соперник Алмейда, пятый номер дивизиона, одержал 22 победы и 3 поражения.

Поединок состоится 25 октября в рамках турнира UFC 321.

8 декабря 2024 года Волков потерпел поражение от французского бойца Сирила Гана на турнире UFC 310. Поединок состоялся в рамках основного карда и продлился все заявленные правилами три раунда. Победа была присуждена Гану раздельным судейским решением. Судейские записки таковы — 29:28, 28:29, 29:28. Позднее Волков заявил, что женщина-судья несправедливо поступила при выставлении оценок.

Ранее Конор Макгрегор назвал Ислама Махачева легкой добычей.

