На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аргентинский полузащитник «Спартака» назвал холод главным испытанием в России

Аргентинский полузащитник «Спартака» Солари сказал, что ему холодно в России
true
true
true
close
Telegram-канал ФК «Спартак-Москва»

Аргентинский полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари поделился сложностями адаптации к жизни в России, назвав основной проблемой холодный климат. Его слова приводит «Чемпионат».

«Ничего общего с холодом в Аргентине. Мне надо было привыкнуть к играм в мороз — руки и ноги замерзали. Это было самым сложным», — признался Солари.

Солари перешел в «Спартак» в феврале 2025 года. В текущем сезоне аргентинец провел 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), где забил два гола.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В 12-м туре РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1. В следующем туре команда сразится 25 октября с «Оренбургом».

21 октября «Спартак» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» в матче заключительного тура Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:1. В турнирной таблице группы «Спартак» занял первое место, набрав 13 очков. «Динамо» заняло второе место, отстав от «Спартака» по дополнительным показателям.

Ранее генсек РФС предупредил об обратной стороне ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами