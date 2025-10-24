Аргентинский полузащитник «Спартака» назвал холод главным испытанием в России

Аргентинский полузащитник «Спартака» Солари сказал, что ему холодно в России

Аргентинский полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари поделился сложностями адаптации к жизни в России, назвав основной проблемой холодный климат. Его слова приводит «Чемпионат».

«Ничего общего с холодом в Аргентине. Мне надо было привыкнуть к играм в мороз — руки и ноги замерзали. Это было самым сложным», — признался Солари.

Солари перешел в «Спартак» в феврале 2025 года. В текущем сезоне аргентинец провел 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), где забил два гола.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В 12-м туре РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1. В следующем туре команда сразится 25 октября с «Оренбургом».

21 октября «Спартак» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» в матче заключительного тура Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:1. В турнирной таблице группы «Спартак» занял первое место, набрав 13 очков. «Динамо» заняло второе место, отстав от «Спартака» по дополнительным показателям.

Ранее генсек РФС предупредил об обратной стороне ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.