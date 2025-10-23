Генсек РФС предупредил об обратной стороне ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Генсек РФС Митрофанов о лимите: зачем прогрессировать, если платят за паспорт

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов предупредил о возможных негативных последствиях для развития отечественного футбола из-за ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Коммерсантъ».

«Если лимит — единственная мера, такой протекционизм имеет обратную сторону. Формируются условия, при которых игроки не хотят прогрессировать. Зачем, если платят за паспорт?» — заявил Митрофанов. Он также отметил, что жесткие ограничения в прошлом уже становились препятствием для развития талантливых российских футболистов.

Министерство спорта России планирует ужесточить лимит на легионеров в РПЛ, сократив разрешенное количество иностранных игроков в заявках клубов до десяти. 4 сентября министр спорта Олег Матыцин анонсировал изменения в регламенте, которые вступят в силу с сезона 2028/29 годов. В текущем сезоне клубы РПЛ могут выпускать на поле одновременно до восьми легионеров.

