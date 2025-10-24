Путин поздравил российскую гимнастку с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин направил официальное поздравление гимнастке Ангелине Мельниковой, одержавшей победу на чемпионате мира в Джакарте. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Поздравляю Вас с блестящей победой в Джакарте и званием двукратной чемпионки мира», — говорится в тексте поздравления.

Путин охарактеризовал выступление Мельниковой как триумфальное и подчеркнул, что эта победа стала подарком для всех болельщиков и специалистов, поддерживавших гимнастку. Он также выразил уверенность, что талант и твердость характера позволят спортсменке продолжить достигать новых высот в спортивной карьере.

Чемпионат мира в Джакарте стал первым международным стартом для российских гимнастов после 2021 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее российская чемпионка мира призналась в желании завершить карьеру.