Российская чемпионка мира призналась в желании завершить карьеру

Чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова после победы в личном многоборье на чемпионате мира в Джакарте сообщила, что рассматривала возможность завершения карьеры в прошлом году. Ее слова приводит Sport24.

«В моей карьере было два сложных периода — время ковида и время изоляции, которое было сейчас. Честно признаюсь, в прошлом году я думала о том, чтобы завершить спортивную карьеру», — сообщила Мельникова.

Спортсменка отметила, что возможность участия в чемпионате мира, где она завоевала золото, стала решающим фактором для продолжения выступлений. Для российских гимнастов этот турнир стал первым международным стартом с 2021 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее российская гимнастка Мельникова посвятила свою победу на ЧМ тренерам и врачам.