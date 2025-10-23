На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Конор Макгрегор назвал Ислама Махачева легкой добычей

Макгрегор заявил, что Махачев будет легкой добычей в полусреднем весе
true
true
true
close
IMAGO/Chris Kleponis/CNP/MediaPunch/Global Look Press

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что россиянин Ислам Махачев будет легкой добычей в полусреднем весе, передает Sportskeeda.

«Ислам будет легкой добычей в полусреднем весе. Там у него не будет ни способностей финишера, ни понимания позиции. В лучшем случае он попытается забрать спину», — сказал Макгрегор.

Поединок между Махачевым и Джеком Маддаленой в полусреднем весе состоится 15 ноября в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».

Маддалена который владеет поясом UFC в полусреднем дивизионе. Австралиец завоевал титул 11 июня 2025 года, одержав победу над американцем Белалом Мухаммадом в главном бою турнира UFC 315.

В 2025 году Махачев решил перейти в полусредний вес, из-за чего отказался от своего предыдущего титула — в легком весе. В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе, Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано и рекордный четвертый раз провел защиту титула. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться.

Ранее Махачев провел тренировку с 240-сантиметровым баскетболистом.

