Футболист «Ростова» сравнил своего тренера с Гвардиолой

Полузащитник «Ростова» и сборной России Константин Кучаев в разговоре с Legalbet высказался о работе с испанским специалистом Джонатаном Альбой, сравнив его с главным тренером английского «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

«Я, к сожалению, пока с Гвардиолой не работал. Поэтому мне трудно их сравнивать. Но по тому, что я вижу, у Гвардиолы порой очень много контроля мяча. Очень много акцента на владении. Иногда кажется, что у его команд просто контроль ради контроля. А мы с Альбой, на мой взгляд, так не играем. У нас другой стиль, другие акценты. Поэтому тут сравнение не особо уместно», — считает Кучаев. Н

Также капитан ростовчан отметил, что Гвардиола, работавший также в испанской «Барселоне» и немецкой «Баварии» выиграл больше титулов, в то время как Джонатан Альба только начал свой самостоятельный тренерский путь.

«Ростов» после 12-ти туров Российской премьер-лиги занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков и отставая от возглавляющего чемпионат «Локомотива» на 12 очков.

