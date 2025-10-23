Генсек ВФЛА рассказал о процессе возвращения россиян на международные соревнования

Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Джорджадзе сообщил о ходе процесса возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Передает «Советский спорт».

По словам Джорджадзе, ВФЛА продолжает диалог с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics), хотя ситуация остается сложной из-за действующих санкций.

«Мы находимся под международным мониторингом. Мы были восстановлены в 2023 году, но этим же заседанием совета были наложены всеобъемлющие и бессрочные санкции», — пояснил генеральный секретарь. Он отметил, что российская федерация практически полностью отлучена от международной спортивной активности под эгидой World Athletics.

Несмотря на это, в федерации не считают ситуацию тупиковой и продолжают искать альтернативные возможности для выступлений спортсменов. В августе пять российских легкоатлетов приняли участие в «Кубке Сахеля» в северо-западной Африке, а в сентябре спортсмены выступали на национальном чемпионате Сербии по многоборью, где показали достойные результаты.

Ранее олимпийской чемпионке из России пришлось пройти гендерный тест.