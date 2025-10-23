На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Олимпийской чемпионке из России пришлось пройти гендерный тест

true
true
true
close
Dylan Martinez/Reuters

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прошла обязательное гендерное тестирование, инициированное Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).

Процедура была организована Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) в Москве и включала генетический скрининг SRY для подтверждения отсутствия Y-хромосомы.

С июля 2025 года все легкоатлетки обязаны проходить данную процедуру для допуска к соревнованиям. Невыполнение этого требования лишает спортсменок права участвовать в международных стартах.

В текущем сезоне российская прыгунья пропустила все зимние старты. Её последнее выступление состоялось в августе 2024 года на турнире «Новая высота» в Прохладном.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов

