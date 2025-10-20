На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Шансов мало»: легендарный российский теннисист оценил перспективы Даниила Медведева

Кафельников: у Медведева мало шансов пробиться в топ-5 лучших теннисистов
Eduardo Munoz/Reuters

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что у Даниила Медведева мало шансов пробиться в в топ-5 лучших теннисистов мира, несмотря на победу на турнире в Алма-Ате, передает «Советский спорт».

«Если говорить о том, что Даниил Медведев возвращается, тогда есть вопрос — на какой уровень? В десятку лучших Даниилу попасть возможно, но выйти в первую пятерку шансов мало», — сказал Кафельников.

В финале турнира в Алма-Ате российский спортсмен одержал победу над французом Корентеном Муте. Встреча, которая продолжалась 2 часа 36 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 4:6, 6:3. Муте сделал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Медведев за время встречи сделал восемь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать четыре брейк-пойнта из девяти возможных.

До этого Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. Последний раз он побеждал на турнире в мае 2023 года.

Ранее Медведев снялся в национальном костюме Казахстана после победы на турнире.

