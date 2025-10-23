В «Динамо» рассказали, как клуб может выиграть РПЛ

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук заявил, что команде нужно нащупать стабильность, передает «Евро-Футбол.РУ».

«Я никогда не смотрю в таблицу. Нужно нащупать стабильность. То выигрываем матч, потом проигрываем. Чемпионами всегда становятся команды, которые выдают какую-то долгую победную серию», — сказал Лещук.

В прошлом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» сыграло вничью с грозненским «Ахматом». Встреча состоялась на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась с результатом 2:2. «Динамо» открыло счет в матче, на 16-й минуте отличился Иван Сергеев, однако уже через пять минут «Ахмат» восстановил равенство благодаря голу Георгия Мелкадзе. «Ахмат» вышел вперед за две минуты до конца основного времени, гол оформил Эгаш Касинтура. Московский клуб сумел отыграться на 90+3-й минуте благодаря точному удару Константина Тюкавина.

