Карпин оценил дебют нового вратаря «Динамо» в РПЛ

Карпин заявил, что вратарь Расулов может стать основным в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» заявил, что дебютировавший в лиге голкипер Курбан Расулов может стать первым номером. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Дебют Расулова в РПЛ? Вина вратаря в пропущенных мячах минимальна, можно сказать, что ее нет вообще. Может ли он выиграть конкуренцию у Лунева и Лещука? Почему нет», — заявил Карпин.

Встреча состоялась на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась с результатом 2:2. «Динамо» открыло счет в матче, на 16-й минуте отличился Иван Сергеев, однако уже через пять минут «Ахмат» восстановил равенство благодаря голу Георгия Мелкадзе. «Ахмат» вышел вперед за две минуты до конца основного времени, гол оформил Эгаш Касинтура. Московский клуб сумел отыграться на 90+3-й минуте благодаря точному удару Константина Тюкавина.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

