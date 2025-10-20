На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Карпин оценил дебют нового вратаря «Динамо» в РПЛ

Карпин заявил, что вратарь Расулов может стать основным в «Динамо»
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» заявил, что дебютировавший в лиге голкипер Курбан Расулов может стать первым номером. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Дебют Расулова в РПЛ? Вина вратаря в пропущенных мячах минимальна, можно сказать, что ее нет вообще. Может ли он выиграть конкуренцию у Лунева и Лещука? Почему нет», — заявил Карпин.

Встреча состоялась на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась с результатом 2:2. «Динамо» открыло счет в матче, на 16-й минуте отличился Иван Сергеев, однако уже через пять минут «Ахмат» восстановил равенство благодаря голу Георгия Мелкадзе. «Ахмат» вышел вперед за две минуты до конца основного времени, гол оформил Эгаш Касинтура. Московский клуб сумел отыграться на 90+3-й минуте благодаря точному удару Константина Тюкавина.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Валерий Карпин рассказал, как к нему можно обращаться.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами