Крамник намерен подать судебный иск к Международной шахматной федерации

Крамник заявил, что подаст иск в отношении FIDE
close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Гроссмейстер Владимир Крамник заявил, что намерен подать судебный иск к Международной шахматной федерации (FIDE). Его слова передает «Матч ТВ».

«Я крайне разочарован действиями FIDE, а также бездействием в отношении противозаконных высказываний в мой адрес некоторых членов шахматного сообщества», — отметил Крамник, добавив, что подаст иск в отношении FIDE.

Генеральный директор FIDE Эмиль Сутовский на своей странице в социальных сетях возмутился реакции Крамника на новость об уходе из жизни американского шахматиста Даниэля Народицкого.

Народицкий занимал 151-ю позицию в мировом рейтинге FIDE и 17-ю среди американских шахматистов, а также был чемпионом мира среди спортсменов до 12 лет, участвовал в чемпионатах США, писал книги о шахматах. В своем последнем турнире в сентябре 2025 года он разделил 3-4 места на Charlotte Open, набрав 5,5 из 8 возможных очков.

Ранее Крамника обвинили в уходе из жизни шахматиста Народицкого.

