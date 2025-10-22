«Позорно»: в FIDE возмутились реакцией Крамника на смерть Народицкого

Генеральный директор Международной шахматной федерации (FIDE) Эмиль Сутовский на своей странице в социальных сетях возмутился реакции 24-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника на новость о смерти американского шахматиста Даниэля Народицкого.

«Подход Крамника к этому вопросу просто неприемлем. А его реакция на смерть Дани возмутительна и просто позорна. FIDE не суд, но мы будем действовать в рамках своей юрисдикции», — написал Сутовский.

19 октября, после просмотра онлайн-трансляции Народицкого, Крамник выразил серьезную тревогу, предположив, что американец, возможно, прибегает к чему-то «большему, чем просто снотворному». Он обратился к окружению Народицкого с призывом оказать ему помощь. После сообщения о смерти шахматиста некоторые пользователи сети обвинили Крамника в психологическом давлении, которое, по их мнению, могло способствовать трагическому исходу. В том числе, ранее, Крамник обвинял Народицкого в читерстве.

Информация о смерти Народицкого появилась 20 октября. 9 ноября шахматисту исполнилось бы 30 лет.

Народицкий занимал 151-ю позицию в мировом рейтинге FIDE и 17-ю среди американских шахматистов, а также был чемпионом мира среди спортсменов до 12 лет, участвовал в чемпионатах США, писал книги о шахматах. В своем последнем турнире в сентябре 2025 года он разделил 3-4 места на Charlotte Open, набрав 5,5 из 8 возможных очков.

Ранее в Турции во время тренировки умер вратарь футбольного клуба.