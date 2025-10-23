Российский баскетболист НБА набрал в дебютном матче больше очков, чем первый номер драфта-2025

Демин в дебютном матче НБА набрал больше очков, чем первый номер драфта-2025

19-летний российский защитник «Нетс» Егор Демин в своем первом матче в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) набрал 14 очков, совершил пять подборов и отдал одну результативную передачу.

По этому показателю он обошел первого номера драфта-2025 Купера Флэгга, который в дебютном матче за «Даллас Маверикс» набрал десять очков, совершил десять подборов и сделал один перехват.

«Бруклин» уступил «Шарлотт Хорнетс» в дебютном матче регулярного чемпионата со счетом 117:136.

В составе «Бруклин Нетс» Демин стал всего четвертым россиянином. До него за команду выступали Сергей Карасев, Андрей Кириленко, который сейчас возглавляет Российскую федерацию баскетбола (РФБ) и Тимофей Мозгов.

19-летний спортсмен стал первым россиянином с 2013 года, который смог попасть в НБА. В том году клубом «Кливленд Кавальерс» под 19-м номером был выбран Сергей Карасев. Самым высокозадрафтованным игроком в истории России стал Ярослав Королев, который в 2005-м году ушел в «Лос-Анджелес Клипперс» 12-м.

Ранее Демин установил рекорд в матче НБА.