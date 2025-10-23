Российский баскетболист установил рекорд в матче НБА

Россиянин Демин установил рекорд по набранным очкам в дебютной игре в НБА

Баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Демин установил рекорд по набранным очкам в дебютном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) среди россиян.

В матче против «Шарлотт Хорнетс» россиянин провел на площадке 22 минуте, набрав 14 очков.

«Бруклин» уступил «Шарлотт Хорнетс» в дебютном матче регулярного чемпионата со счетом 117:136.

В составе «Бруклин Нетс» Демин стал всего четвертым россиянином. До него за команду выступали Сергей Карасев, Андрей Кириленко, который сейчас возглавляет Российскую федерацию баскетбола (РФБ) и Тимофей Мозгов.

19-летний спортсмен стал первым россиянином с 2013 года, который смог попасть в НБА. В том году клубом «Кливленд Кавальерс» под 19-м номером был выбран Сергей Карасев. Самым высокозадрафтованным игроком в истории России стал Ярослав Королев, который в 2005-м году ушел в «Лос-Анджелес Клипперс» 12-м.

С 2021 по 2024 год Демин выступал в составе мадридского «Реала», после чего уехал учиться в университет Бригама Янга.

