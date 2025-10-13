На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чемпион НБА подписал контракт с российским баскетболистом

Баскетболист Лахин подписал контракт с чемпионом НБА «Оклахомой»
Chris Carlson/AP

Российский центровой Виктор Лахин подписал контракт с действующим чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахомой». Об этом в соцсетях сообщает журналист Брэндон Рахбар.

Срок контракта не сообщается. В 2025 года Лахин выступал за «Оклахому» в летней лиге.

В июне 2025 года Лахин не был выбран на драфте ни одним клубом.

В сезоне-2024/25 Лахин играл Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), выступая за команду «Клемсон Тайгерз». Клуб Лахина вылетел в пером раунде «Мартовского безумия», уступив «Макнис Стэйт» со счетом 67:69.

2 июля стало известно о том, что российский центровой Егор Дёмин будет использовать букву «ё» в своей фамилии на майке во время игры за «Бруклин Нетс». Об этом стало известно после того, как клуб провел презентацию баскетболистов.

Российский спортсмен получил номер 8, а на его майке будет написана фамилия «DЁMIN». Это первый раз в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), когда на майке спортсмена будет использована буква «ё».

Ранее Дёмин объяснил решение разместить букву «ё» на футболке в НБА.

