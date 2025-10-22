«Зенит» со счетом 6:0 разгромил «Оренбург»

Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над «Оренбургом» в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 6:0. Голами в этом поединке отметились Юрий Горшков, Жерсон, Вадим Шилов, Александр Ерохин, который записал на свой счет дубль, и Густаво Мантуан.

«Оренбург» играл в меньшинстве большую часть встречи: на 6-й минуте прямую красную карточку получил Ацамаз Ревазов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Юрий Карпов из Петрозаводска.

Обе команды уже вышли в четвертьфинал Пути РПЛ Кубка России. За выход в полуфинал петербургский клуб сразится с московским «Динамо», которое 22 октября разгромило «Крылья Советов» — 4:0, а футболисты оренбургской команды сыграют с «Краснодаром». В четвертьфинале Пути РПЛ команды сыграют друг с другом дома и в гостях. Точные даты проведения игр будут объявлены позднее.

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

