Молодые россияне в составе: «Зенит» против «Оренбурга». LIVE
Вячеслав Евдокимов /ФК «Зенит»
В матче шестого тура группы В Пути РПЛ Кубка России петербургский «Зенит» принимает «Оренбург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. Группа A. 6-й тур
1-й тайм
22 октября 20:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Оренбург
Оренбург, Россия
Стадион «Газпром Арена», Санкт-Петербург, Россия
20:25
«Оренбург»: Сысуев, Поройков, Олейник, Касимов, Косерик, Камилов, Горелов, Ду Кейрос, Гюрлюк, Гузина, Ревазов.
20:20
«Зенит»: Латышонок, Горшков, Дркушич, Адамов, Алип, Мостовой, Жерсон, Ерохин, Кондаков, Шилов, Соболев.
20:15
