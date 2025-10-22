На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мостовой раскритиковал причисление тренера «Балтики» к топ-специалистам

«Талалаев топ? Он что-то выигрывает?»: Мостовой раскритиковал тренера «Балтики»
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поддержал критические высказывания Александра Бубнова в адрес главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, выразив недоумение по поводу причисления Талалаева к числу топ-тренеров, передает «Евро-Футбол.Ру».

«В чем Талалаев топ-тренер? Потому что с «Балтикой» он идёт на пятом месте? Кого он за свою жизнь только не тренировал. Топ-тренером считают, когда он что-то выигрывал. Талалаев что-то выигрывал? За один месяц он три команды поменял: «Химки», «Торпедо» и «Ахмат», — высказался Мостовой.

Прежде ветеран «Спартака» Александр Бубнов неоднократно подвергал сомнению поведение тренера, в то время как комментатор Дмитрий Губерниев назвал его лучшим наставником страны, отмечая успешное руководство клубом и современный подход к футболу.

«Балтика» под руководством Талалаева имеет в активе 23 балла и располагается на пятом месте в турнирной таблице после 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Ла Лига отменила исторический матч в Майами после протестов игроков.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
