На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЦСКА едва не упустил победу над СКА

ЦСКА одолел СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
true
true
true
close
Артем Пряхин/РИА Новости

Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на арене «Ледовый дворец», завершилась со счетом 4:3. В составе победившей команды голами отметились Николай Коваленко, Иван Дроздов, Колби Уильямс и Даниэль Спронг. За петербургскую команду шайбы в этом матче забросили Николай Голдобин, Владислав Романов и Михаил Воробьев, который забил в самом конце матча.

СКА потерпел третье поражение подряд и восьмое в последних девяти играх. Теперь в активе клуба после 17 игр 16 очков, он расположился на девятой строчке «Запада». ЦСКА продлил свою победную серию до трех матчей. В турнирной таблице Западной конференции московский клуб идет на седьмой строчке, набрав 20 очков после 18 матчей.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома примет хабаровский «Амур» 26 октября. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:00 по московскому времени. СКА на домашнем льду 24 октября примет «Сочи», игра стартует в 19:30 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что «Баффало» прорабатывает возвращение российского хоккеиста на родину.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами