ЦСКА едва не упустил победу над СКА

Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на арене «Ледовый дворец», завершилась со счетом 4:3. В составе победившей команды голами отметились Николай Коваленко, Иван Дроздов, Колби Уильямс и Даниэль Спронг. За петербургскую команду шайбы в этом матче забросили Николай Голдобин, Владислав Романов и Михаил Воробьев, который забил в самом конце матча.

СКА потерпел третье поражение подряд и восьмое в последних девяти играх. Теперь в активе клуба после 17 игр 16 очков, он расположился на девятой строчке «Запада». ЦСКА продлил свою победную серию до трех матчей. В турнирной таблице Западной конференции московский клуб идет на седьмой строчке, набрав 20 очков после 18 матчей.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома примет хабаровский «Амур» 26 октября. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:00 по московскому времени. СКА на домашнем льду 24 октября примет «Сочи», игра стартует в 19:30 по московскому времени.

