«Баффало» прорабатывает возвращение российского хоккеиста на родину

Определились клубы, в которые может перейти хоккеист Георгиев из «Баффало»
Tomi Hänninen/Global Look Press

Агенты российского голкипера Александра Георгиева начали прорабатывать возможность возвращения хоккеиста в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) после того, как «Баффало Сэйбрз» выставили его на драфт отказов и отправили в АХЛ. Об этом сообщает Mash на спорте.

Основными вариантами для продолжения карьеры вратаря стали петербургский СКА и магнитогорский «Металлург».

31-летний Георгиев провел в Национальной хоккеной лиге (НХЛ) 303 матча, выступая за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс». Наибольших успехов вратарь добился в сезонах 2022/2023 и 2023/2024, когда был лидером лиги по количеству побед в составе «Колорадо» и участвовал в Матче всех звезд НХЛ в 2024 году. В июле 2022 года он подписал трехлетний контракт с «Эвеланш» на сумму 10,2 миллиона долларов.

В прошлом сезоне голкипер сыграл 18 матчей за «Колорадо» с показателем надежности 87,4%, а после обмена в «Сан-Хосе» провел 31 игру с эффективностью 87,5%. В 2019 году вратарь дважды сохранил ворота «сухими» на чемпионате мира в составе сборной России.

Ранее «Локомотив» одержал победу над СКА.

