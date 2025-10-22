На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Почему мы так не можем?» Легенда «Спартака» дал совет команде

Экс-тренер «Спартака» Аленичев призвал клуб доверять молодым футболистам
close
РИА Новости

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев призвал московский клуб сосредоточиться на своих воспитанниках и больше доверять молодым футболистам. Его слова приводит Legalbet.

«Посмотрите на «Локомотив», каким составом они играют и каких результатов добиваются. «Спартаку», наверное, тоже нужно подумать: а почему мы так не можем? Почему мы не можем дать шанс молодым игрокам? Конечно, какое-то время придётся потерпеть, но все же», — подчеркнул он.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В 12-м туре РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1. В следующем туре РПЛ красно-белая команда сразится 25 октября с «Оренбургом».

21 октября «Спартак» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» в матче заключительного тура Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:1. В турнирной таблице группы «Спартак» занял первое место, набрав 13 очков. «Динамо» заняло второе место, отстав от «Спартака» по дополнительным показателям.

Ранее экс-президент «Спартака» назвал несерьезными разговоры о назначении звездного тренера в команду.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами