«Почему мы так не можем?» Легенда «Спартака» дал совет команде

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев призвал московский клуб сосредоточиться на своих воспитанниках и больше доверять молодым футболистам. Его слова приводит Legalbet.

«Посмотрите на «Локомотив», каким составом они играют и каких результатов добиваются. «Спартаку», наверное, тоже нужно подумать: а почему мы так не можем? Почему мы не можем дать шанс молодым игрокам? Конечно, какое-то время придётся потерпеть, но все же», — подчеркнул он.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В 12-м туре РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1. В следующем туре РПЛ красно-белая команда сразится 25 октября с «Оренбургом».

21 октября «Спартак» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» в матче заключительного тура Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:1. В турнирной таблице группы «Спартак» занял первое место, набрав 13 очков. «Динамо» заняло второе место, отстав от «Спартака» по дополнительным показателям.

Ранее экс-президент «Спартака» назвал несерьезными разговоры о назначении звездного тренера в команду.