Экс-президент «Спартака» назвал несерьезными разговоры о назначении звездного тренера в команду

Экс-президент «Спартака» Первак не верит в приход Бенитеса в команду

Бывший президент «Спартака» Юрий Первак назвал несерьезными разговоры о назначении Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера московского «Спартака», передает Vprognoze.ru.

«Это все несерьезно. Бенитес – хороший тренер, много повыигрывал. Думаю, это Кахигао закидывает удочки через своих журналистов. Так же, как появлялись новости о назначении Станковича в сборную Сербии», — сказал Первак.

Бенитес вместе с английским «Ливерпулем» выигрывал Лигу чемпионов сезона-2024/25.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Нынешний тренер команды — серб Деян Станкович — стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В 12-м туре РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1.

