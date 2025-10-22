В «Крыльях Советах» объяснили, почему крупно проиграли «Динамо»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев после матча шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против самарских «Крыльев Советов«московского «Динамо» заявил, что расстроен итоговым результатом. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Понятно, что мы не ехали сюда проиграть со счетом 0:4. Стараемся победить в играх с любым оппонентом. Мы в силу своих причин не являемся сегодня командой, которая может надавить на слабые стороны соперника. Мы старались противостоять сопернику, больше сломать их игру, учитывая их класс», — заявил Адиев.

Встреча, которая состоялась в Москве, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 4:0. Хет-трик в этой встрече оформил Ульви Бабаев, который отличился на 23-й, 72-й и 78-й минутах. Еще один гол на свой счет записал Даниил Фомин, который отличился на 60-й минуте.

На 62-й минуте «Крылья Советов», проигрывающие к тому моменту со счетом 0:2, забили мяч, отличился Фернандо Костанца. Однако гол был отменен после проверки VAR.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Валерий Карпин объяснил разгром «Крыльев Советов».